Nikos Dendias'tan Mevlüt Çavuşoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaç halinde yardıma hazır olduklarını söyledi.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanılan yangınlara müdahaleler devam ediyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yangınlarla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı.

'İHTİYAÇ HALİNDE YARDIM ETMEYE HAZIRIZ' DEDİ

Yaşanan orman yangınları için geçmiş olsun dileğinde bulunan Dendias, ihtiyaç olması halinde yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.