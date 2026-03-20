Norveç Prensesi'nden Epstein itirafı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'e ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Epstein'le ilişkili gerçekleştirilen suç ve suçlulara yönelik yeni bilgiler ve isimler ortaya çıkıyor.

Norveç Velihat Prensesi Mette-Marit, kamu yayıncısı NRK'ye verdiği röportajda, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MANİPÜLE EDİLİP KANDIRILDIĞIMI KABUL ETMEK BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Pöportajda Prenses, şu ifadelere yer verdi:

Elbette onunla hiç tanışmamış olmayı dilerdim Bu kadar manipüle edilip kandırıldığımı da kabul etmek benim için çok önemli.

Epstein ile ilişkilerinin niteliğine dair iddialara da yanıt veren Prenses, ilişkinin yalnızca dostluk çerçevesinde olduğunu söyledi.

PİŞMANLIK DUYDUĞUNU İFADE ETTİ

“Her şeyden önce bir arkadaştı. İlişkinin başka bir boyutu olup olmadığı sorulursa, cevap hayır.” diyen Mette-Marit, geçmişte bu ilişkiden dolayı derin pişmanlık duyduğunu da yineledi.

Norveç medyasına yansıyan e-posta yazışmaları ise kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

"PARİS ZİNA İÇİN İYİ BİR YER"

2011’de Epstein’e yazdığı bir e-postada "Epstein'i araştırdığını ve bulduklarının pek iyi görünmediğini” yazmıştı.

Mesajını gülen emojiyle bitiren Prenses, bu yazışmayı hatırlamadığını söyledi.

2012’de Epstein’in Paris’te 'eş aradığını' söylemesine ise, “Paris zina için iyi bir yer, İskandinavlar eş olmak için daha uygun.” yanıtını verdiği ortaya çıktı.

Ayrıca 2013 yılında Prenses'in, bir arkadaşıyla birlikte Epstein’in Florida’daki Palm Beach’te bulunan evinde dört gün kaldığı da belgelerde yer aldı.

Bu yazışmaların “utanç verici” olduğunu söyleyen Mette-Marit, ilişkinin birkaç olayın ardından sona erdiğini ancak detay vermek istemediğini belirtti.