Donald Trump: NATO müttefikleri korkak

ABD ile NATO arasında İran çıkmazı...

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vuran İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapattı.

Bu durum ise tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Özellikle Brent petrol fiyatlarında yükselmelere neden oldu.

TRUMP ÇAĞRI YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kapattığı Hürmüz Boğazı'ndan yeniden geçişler için diğer ülkelerin yardımına ihtiyacı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı "İran'ın icabına baktık ama Hürmüz için yardım gerekiyor. Birçok ülke yolda olduğunu söyledi." ifadelerine yer verdi.

NATO: HÜRMÜZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin verdiği mesajlar sonrası açıklama yaparak, NATO'nun Hürmüz için çalışma yürüttüğünü duyurdu.

Rutte açıklamasında "Hürmüz için çalışıyoruz. Müttefikler Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşmeler yapıyor." şeklinde konuştu.

"ABD'SİZ NATO KAĞITTAN KAPLAN"

ABD Başkanı Donald Trump bugün itibariyle yeni bir açıklama yaparak NATO'yu hedef aldı.

Trump Truth Social üzerinden yayınladığı mesajında "ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplan! Nükleer güç üreten İran'ı durdurma mücadelesine katılmak istemediler." dedi.

"KORKAKLAR BUNU UNUTMAYACAĞIZ"

Trump açıklamasının devamında NATO'nun risk almaktan kaçındığını vurgulayarak şunları kaydetti:

Artık askeri olarak zafer kazanmış ve kendileri için çok az tehlike kalmışken, ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar, ancak yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan basit bir askeri manevra olan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmek istemiyorlar ki bu çok az risk taşıyan, basit bir askeri manevradır. Onlar için yapması bu kadar kolay ve riski bu kadar azken... Korkaklar, bunu unutmayacağız.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından kritik bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor.

Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan boğazdan kriz öncesi günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşınıyordu.

İran'ın kapatması ve saldırı tehdidinde bulunmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği durma noktasına geldi.

Boğazın kapatılması tarihteki en büyük petrol arzı kesintisine yol açtı.