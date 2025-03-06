Norveç, Ukrayna'ya 4,6 milyar dolar ek yardım yapacak

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Norveç hükümetinin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Oslo hükümeti, Ukrayna'ya verilen desteği artırma kararı aldı.

"UKRAYNA'NIN RUSYA'YA KARŞI DURMASINA YARDIMCI OLACAK"

Mecliste yapılan oylamada Ukrayna'ya verilen desteğin 2025 yılı için 4,6 milyar dolar artırılması kararlaştırıldı.

Böylece Norveç'in Ukrayna'ya yönelik toplam desteği iki kattan fazla artarak 7,8 milyar dolara ulaşmış oldu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yardımların "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı durmasına yardımcı olacağını" belirtti.

Store, "Norveç olarak emniyet ve güvenliğimiz için önemli olan kararların arkasında bir olarak durmamız önemli." değerlendirmesinde bulundu.