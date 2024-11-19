Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu tecavüzden gözaltına alındı

Haber Merkezi

Norveç'te skandal olay...

Kraliyet ailesinin adını lekeleyen tecavüz iddiası, polis tarafından ortaya çıkarıldı.

Norveç polisi, ülke tahtının varisi Prens Haakon'un eşi Prenses Mette-Marit'in 27 yaşındaki oğlu Marius Borg Høiby'nin, polis tarafından tecavüz şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

PRENSESİN OĞLU TECAVÜZDEN GÖZALTINDA

Polis, yaptığı açıklamada, Mette-Marit'in 2001'deki evliliğinden önceki bir ilişkiden doğan oğlu Høiby'nin, pazartesi akşamı tutuklandığını bildirdi.

Polis açıklamasında, Høiby'nin "bilinçsiz olan veya başka nedenlerle direnme gücü olmayan bir kişiyle cinsel ilişki kurmaya çalıştığı" şüpheli suçtan dolayı tutuklandığını belirtti.

Polis, söz konusu eylemde mağdurun "eyleme karşı direnme yeteneği olmadığı" bilgisini verdi.

YATAK ODASINDA DUVARA SAPLANMIŞ BIÇAK BULUNDU

Borg Høiby, 4 Ağustos'ta Oslo'da bir kadının dairesinde gerçekleşen gece vakti bir olayın ardından gözaltına alınmış ve kadına fiziksel zarar vermekle suçlanmıştı.

Olay sırasında kadının yatak odasında bir bıçağın duvara saplanmış olduğu bildirildi. Ayrıca, eylül ayında bir koruma tedbirini ihlal ettiği iddiasıyla tekrar tutuklanmıştı.

HENÜZ TUTUKLANMADI

Polis, ağustostaki olayla ilgili olarak şiddet uygulama suçlamaları da olduğunu ve Høiby'nin tutuklanıp tutuklanmayacağına henüz karar verilmediğini bildirdi.