İran: ABD ile bir sonraki müzakere turu için henüz tarih belirlenmedi

ABD ile İran arasında gitgelli süreç...

Lübnan ile İsrail arasında imzalanan ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nı açan İran, ABD'nin ablukayı sürdürmesi nedeniyle bu kararından vazgeçti.

Öte yandan ABD ile yapılacak ikinci tur müzakereler için de onay verilmediği aktarıldı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Antalya Diplomasi Forumu'nun oturum aralarında açıklamalarda bulundu.

"MUTABAKAT ÇERÇEVESİNİ KESKİNLEŞTİRMEYE ODAKLANIYORUZ"

Hatibzade ABD ile gerçekleştirilmesi beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin, "Şu anda iki taraf arasındaki mutabakat çerçevesini kesinleştirmeye odaklanıyoruz.

Başarısızlığa mahkum ve yeni bir gerilim dalgasına bahane olabilecek herhangi bir müzakereye veya toplantıya girmek istemiyoruz.

Çerçeve üzerinde anlaşmaya varana kadar tarihi belirleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Hatibzade, "Aslında önemli ilerleme kaydedildi. Ancak karşı tarafın aşırı talepleri, İran'ı uluslararası hukuktan istisna tutmaya çalışması, anlaşmaya varmamızı engelledi.

Şunu çok açık bir şekilde belirtmeliyim ki İran uluslararası hukukun dışında kalmayı kabul etmeyecektir. Yapacağımız her şey uluslararası düzenlemeler ve uluslararası hukuk çerçevesinde olacaktır" dedi.

"ABD ŞARTLARA UYMAZSA SONUÇLARI OLUR"

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Hatibzade, İran'ın ateşkes şartlarına uygun olarak ticari gemilerin güvenli geçişine izin vereceğini belirtti.

Hatibzade, "Eğer ateşkes şartlarını ihlal edecekseniz, eğer ABD'liler sözlerine sadık kalmayacaklarsa bunun sonuçları olacaktır' dedik" diye konuştu.