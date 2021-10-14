Norveç'te oklu saldırıdan sonra polise silah taşıma emri verildi

İskandinav ülkesindeki saldırının ardından silah taşımayan polisle ilgili karar alındı.

Norveç, Kongsberg kasabasında okla düzenlenen saldırıyı konuşuyor.

Dün meydana gelen ve deprem etkisine yol açan saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

NORVEÇ POLİSİ ARTIK SİLAH TAŞIYACAK

Yaşananların ardından silah taşımayan polisle ilgili radikal bir karara imza atıldı. Norveç polisine, ülke çapında ateşli silah taşıma talimatı verildi.

İskandinav ülkesi, kolluk kuvvetlerinin silahsız olduğu ancak belirli durumlarda bunlara erişebildiği 19 ülkeden biri olarak biliniyor.

"EKSTRA ÖNLEM ALDIK"

Norveç polisinden kararla ilgili yapılan açıklamada, "Ekstra bir önlem. Şu ana kadar ulusal tehdit düzeyinde bir değişiklik olduğuna dair belirti yok." denildi.

Bu arada söz konusu ülkede polis memurlarının, üst düzey bir yetkiliden izin almadıkça silah kullanmasına izin verilmiyor.

POLİSLİK NORVEÇ'TE ELİT MESLEK

Newsweek'in haberine göre, Norveç'te 2019'da kolluk kuvvetleri tarafından herhangi bir sivil ölümü bildirilmedi.

Polislik ülkede "elit bir meslek" olarak kabul ediliyor ve 2015 yılında programa başvuran adayların sadece yüzde 14'ü kabul edildi.

ÜÇ YILLIK EĞİTİM ŞARTI

Norveç'te polis adayları, üç yıllık lisans derecesine sahip olmak zorunda. İlk yıl toplum ve etik çalışmalarına, ikinci yıl gizli takibe ve üçüncü yıl araştırma ile tez yazmaya ayrılıyor.

SİLAHLARIN ÇOĞU TÜFEK

Norveç'te halk avlanmayla yakından ilgilendiğinden dolayı silahların çoğu tüfeklerden meydana geliyor.

Bazı tabancalar olsa da bunları genellikle silah kulüplerine ait olanlar oluşturuyor.

Norveç'te oklu saldırı dehşeti ViDEO