Euro
10.6674
1.17%
Dolar
9.1782
1.11%
Altın
530.44
1.31%
Borsa
1.414
0.04%
Bitcoin
524.383
5.40%
EXEN Coin
21.32
-5.91%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Norveç'te oklu saldırıdan sonra polise silah taşıma emri verildi

    İskandinav ülkesindeki saldırının ardından silah taşımayan polisle ilgili karar alındı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 12:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Norveç'te oklu saldırıdan sonra polise silah taşıma emri verildi

    Norveç, Kongsberg kasabasında okla düzenlenen saldırıyı konuşuyor.

    Dün meydana gelen ve deprem etkisine yol açan saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

    NORVEÇ POLİSİ ARTIK SİLAH TAŞIYACAK

    Yaşananların ardından silah taşımayan polisle ilgili radikal bir karara imza atıldı. Norveç polisine, ülke çapında ateşli silah taşıma talimatı verildi.

    İskandinav ülkesi, kolluk kuvvetlerinin silahsız olduğu ancak belirli durumlarda bunlara erişebildiği 19 ülkeden biri olarak biliniyor.

    "EKSTRA ÖNLEM ALDIK"

    Norveç polisinden kararla ilgili yapılan açıklamada, "Ekstra bir önlem. Şu ana kadar ulusal tehdit düzeyinde bir değişiklik olduğuna dair belirti yok." denildi.

    Bu arada söz konusu ülkede polis memurlarının, üst düzey bir yetkiliden izin almadıkça silah kullanmasına izin verilmiyor.

    Norveç te oklu saldırıdan sonra polise silah taşıma emri verildi #1

    POLİSLİK NORVEÇ'TE ELİT MESLEK

    Newsweek'in haberine göre, Norveç'te 2019'da kolluk kuvvetleri tarafından herhangi bir sivil ölümü bildirilmedi.

    Polislik ülkede "elit bir meslek" olarak kabul ediliyor ve 2015 yılında programa başvuran adayların sadece yüzde 14'ü kabul edildi.

    ÜÇ YILLIK EĞİTİM ŞARTI

    Norveç'te polis adayları, üç yıllık lisans derecesine sahip olmak zorunda. İlk yıl toplum ve etik çalışmalarına, ikinci yıl gizli takibe ve üçüncü yıl araştırma ile tez yazmaya ayrılıyor.

    Norveç te oklu saldırıdan sonra polise silah taşıma emri verildi #2

    SİLAHLARIN ÇOĞU TÜFEK

    Norveç'te halk avlanmayla yakından ilgilendiğinden dolayı silahların çoğu tüfeklerden meydana geliyor.

    Bazı tabancalar olsa da bunları genellikle silah kulüplerine ait olanlar oluşturuyor.

    Norveç'te oklu saldırı dehşeti ViDEO

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir