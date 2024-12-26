Norveç’te otobüs şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı

İHA
Norveç’in kuzeybatı kıyısındaki Hadsel bölgesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.
3 KİŞİ CAN VERDİ
Polis, kazada en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 4 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.
Otobüsün 58 kişi taşıdığına aktaran yetkililer, otobüsün yoldan çıkarak, Asvatnet Gölü’ne düştüğünü belirtti.
Kazada 3 kişi helikopterle Stokmarknes Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yolcular yakındaki bir okula götürüldü.
Otobüsün Narvik kasabasından Lofoten Takımadaları’na gittiği ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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