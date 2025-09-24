Norveç'te patlamalar: 3 çocuk gözaltında

Norveç polisi, başkent Oslo’nun Bislett bölgesinde salı akşamı gerçekleşen patlamaların ardından üç çocuğu gözaltına aldı. Olaylarda yaralanan olmadı.

ARAÇTAN EL BOMBASI ATILDI

Olaylar, Pilestredet ve Parkveien bölgelerinde meydana geldi. İddialara göre bir arabadan iki el bombası atıldı. Bombalardan biri sokakta patlarken, diğeri polis tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

SUÇ ÇATIŞMASI ŞÜPHESİ

Olay komutanı Brian Skotnes, patlamaların bir suç çatışmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Skotnes, polisin ilgili çevrelere dair genel bir görüşe sahip olduğunu ancak daha geniş bir tablo elde etmeye çalıştığını ifade etti.

POLİSTEN OPERASYON: BİR ŞÜPHELİ KAÇTI

NRK’nin haberine göre, polis, salı akşamı Oslo’daki bir mülke baskın düzenledi. Bomba imha ekibi, gece yarısı civarında olay yerine geldi ve yaklaşık bir saat sahada çalıştıktan sonra ayrıldı.

Bir tanık, araçtan atılan iki el bombasından birinin patladığını, diğerinin patlamadığını söyledi. El bombalarını atan kişinin olay yerinden kaçtığı, ancak çevredeki kişilerce etkisiz hale getirildiği bildirildi. Polis, söz konusu kişinin gözaltındakiler arasında olup olmadığını doğrulamadı.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yetkililer, diğer olası şüphelileri bulmak amacıyla Oslo merkezinin üzerinde birkaç saat boyunca polis helikopterleriyle geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.