Nutella'yı dünyaya tanıtan kimyager hayatını kaybetti

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Herkesin sevdiği birçok ünlü çikolata markasının mimarlarından birisi olan Francesco Rivella, çikolata endüstrisinde unutulmaz bir miras bırakarak dünyadan ayrıldı.

1952 yılında Ferrero Ailesi'ne katılan Rivella, şirketin en önemli inovasyonlarında kilit rol oynadı veçikolata hammaddelerini bulmak için dünyayı dolaştı.

En katliteli hammaddeyi amaçlayan Rivella, Ferrero’nun kurucusu Michele Ferrero’nun sağ kolu olarak biliniyordu.

Tat analizlerindeki uzmanlığı, geliştirdiği yenilikçi tarifler ve kaliteye olan sarsılmaz bağlılığı sayesinde, Ferrero’nun global bir dev haline gelmesine katkı sağladı.

HEM FORMÜLDE İZİ VAR

Dünyanın en çok tüketilen çikolatalı fındık kreması Nutella’nın yalnızca formülünde değil, adında da imzası olan kişi Rivella’ydı.

O dönemde “Supercrema” adıyla satılan ürünün isminin daha akılda kalıcı olması gerektiğini düşünen Rivella, Latince "fındık" anlamına gelen "nux" kelimesinden esinlenerek "Nutella" ismini oluşturdu.

Bugün 170’ten fazla ülkede satılan Nutella, onun vizyoner yaklaşımının en büyük kanıtlarından biri olarak kabul ediliyor.

Çikolata dünyasının ustası, Sevgililer Günü’nde hayata gözlerini yumdu. Rivella için doğduğu şehir Piedmont’ta bir cenaze töreni düzenlenecek. Yıllar boyunca çikolata severlerin kalbinde taht kuran lezzetlere hayat veren Rivella, artık bir efsane olarak anılmaya devam edecek.

EEKLİ OLDU, ÇİFTLİĞE KAPANDI

Emekli olduktan sonra Rivella, kendini meyve çiftçiliğine ve geleneksel İtalyan sporu olan pallapugno'ya adadı. Geride üç oğlu, bir kızı ve yedi torunu kaldı.