O ülkede 16 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor: Tarih verildi

Endonezya’da çocukların dijital platformlardaki güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atıldı.

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, 16 yaşın altındaki çocukların yüksek riskli dijital platformlarda hesap açmasını engelleyen hükümet düzenlemesini imzaladığını açıkladı.

Yeni düzenleme ile özellikle sosyal medya ve benzeri platformlarda çocukların korunmasına yönelik daha sıkı kurallar uygulanacak.

28 MART'TA BAŞLAYACAK

Uygulamanın 28 Mart itibarıyla kademeli olarak devreye alınacağı açıklandı.

Yeni düzenleme kapsamında YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ve Roblox gibi popüler platformlar da yasak kapsamına dahil edilecek.

Bakan Hafid yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız giderek daha çok gerçek tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Pornografi, siber zorbalık, çevrim içi dolandırıcılık ve en önemlisi bağımlılığa maruz kalıyorlar.” ifadelerini kullandı.