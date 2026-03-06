Abone ol: Google News

İran'dan IKBY'ye ABD'nin sahaya sürmeye çalıştığı silahlı gruplara ilişkin uyarı
İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ABD'nin sahaya sürmeye çalıştığı silahlı Kürt gruplara ilişkin uyarı geldi.

Devlet televizyonunda katıldığı programda konuşan İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin sahaya sürmeye çalıştığı silahlı Kürt gruplara ilişkin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne uyarıda bulundu.

"Kuzey Irak bölgesinin liderleri kendi egemenliklerini düşünüyorlarsa çeteleri durdurmalı. Aksi takdirde altyapılarına saldırılacak ve güvensizliğin acısını tadacaklar" diyen Şikarçi, "Kuzey Irak bölgesinin liderleri bu gruplara geçiş yolu açarsa bu bölgedeki tüm altyapıyı ve tesislerini vuracak ve düşmanımıza acımayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD BASINININ İDDİASI

Amerikan CNN televizyonu, ABD'li kaynaklara dayanarak CIA'in İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla Irak'ın kuzeyindeki silahlı Kürt grupları sahaya sürmeye çalıştığını iddia etmişti.

