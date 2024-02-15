Öğrenci ve eğitimciler, Yunanistan'da özel üniversite açılmasını protesto etti Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler, ülkede özel üniversite açılmasına imkan verecek yasa tasarısına karşı eylem düzenledi.

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AA & Ensonhaber

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen öğrenci ve eğitimciler, Parlamento binasına doğru protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Özel üniversite değil, eğitime daha fazla bütçe istediler

Hükümetin Meclisten geçirmeyi planladığı özel üniversitelere ilişkin yeni yasa tasarısına tepki gösteren protestocular, ülkede özel üniversitelerin hizmet vermesi planına karşı çıkarak eğitime daha çok bütçe ayrılmasını istedi.

Filistin halkına destek mesajı da verildi

Bazı eylemciler, ellerinde taşıdıkları Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek mesajı verdi.

Hükümet özel üniversite açmaktan yana

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.

Hükümet ise özel üniversitelerin ülkede hizmet vermesine ve mevcut kolejlerin diplomalarının tanınmasına imkan tanıyacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Öğrenci ve eğitimciler ise yılbaşından beri birçok kez düzenledikleri eylemlerle özel üniversitelere ilişkin yeni yasa tasarısına karşı tepkilerini ifade etmişti.