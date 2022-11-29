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    Olaf Scholz, Vlademir Zelensky ile telefonda görüştü

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü.
    • 29.11.2022 - 21:27
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    Olaf Scholz, Vlademir Zelensky ile telefonda görüştü

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya savaşı boyunca yaptığı gibi Batı liderleri ile sık temasını sürdürüyor.

    Bu kapsamda Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü.

    Almanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şansölye Scholz'un Zelensky ile Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

    "Daha fazla destek sözü"

    Görüşmede Zelensky'nin, Rus hava saldırılarının sivil altyapı, su ve elektrik kaynakları üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdiği, Scholz'ün de devam eden bombardımanı kınayarak Ukrayna'ya kısa vadede daha fazla destek sözü verdiği ifade edildi.

    Olaf Scholz'un Almanya'nın Ukrayna'ya hava savunma ve uzun vadeli yeniden yapılanma alanlarında da destek vermeye devam edeceğini yinelediği aktarıldı.

    İki liderin yapıcı istişareleri sürdürme ve yakın temasta kalma konularında mutabık kaldıkları vurgulandı.

    Olaf Scholz, Vlademir Zelensky ile telefonda görüştü #1


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