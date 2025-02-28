Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye'de 27 Şubat 2025 tarihe geçti.

Dün tarihi bir gün yaşandı ve Terörsüz Türkiye dönemi başladı.

DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı.

TARİHİ ÇAĞRI: PKK KENDİNİ LAĞVETMELİDİR

Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve kongresini toplayarak kendini lağvetme çağrısı yaptı.

Türkiye ve bölgede memnuniyetle karşılanan bu çağrıya Avrupa ve ABD'den de olumlu açıklamalar geldi.

Bu kapsamda o mesajlardan biri de Almanya'dan....

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, konuya ilişkin Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit vasıtasıyla değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştı.

"PKK ALMANYA'DA YASAKLI BİR ÖRGÜT"

Scholz, PKK'nın Almanya'da yasaklı örgütlerden biri olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"PKK, çok fazla can kaybına yol açan Almanya'da faaliyetleri yasaklanmış bir örgüt.

"BARIŞÇIL ÇÖZÜME HİZMET EDECEK"

Öcalan'ın silah bırakma çağrısı, Kürt meselesinde barışçıl çözüme hizmet edecek memnuniyet verici bir gelişme."