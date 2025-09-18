Öldürülen ABD'li aktivist Kirk paylaşımları sonrası Jimmy Kimmel’ın TV şovu yayından kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakınlığıyla bilinen ABD'li aktivist Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

“Jimmy Kimmel Live” programını sunan Jimmel Kimmel, Kirk suikastı sonrası “MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumu dahil bir dizi açıklamada bulundu.

PROGRAMI DURDURULDU

Kimmel'in programlarında yaptığı açıklamaların ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurdu, herhangi bir neden belirtmedi.

Sözleşmesi gelecek yıl mayısta sona erecek Kimmel da açıklama yapmadı.

KIMMEL MUHAFAZAKAR KESİMİN TUTUMUNU ELEŞTİRMİŞTİ

Kimmel, hafta başında yaptığı monologda, Kirk’ün öldürülmesinin ardından muhafazakâr çevrelerin olaya tepkisini eleştirerek, "MAGA çetesi, Charlie Kirk’ü öldüren bu genci kendilerinden biri dışında bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyor ve bundan siyasi çıkar elde etmeye uğraşıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar büyük tepki çekerken, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr, Kimmel’ın programının askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

TRUMP: HARİKA HABER

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika merkezli Truth Social hesabındaki paylaşımında “Amerika için harika haber.” değerlendirmesinde bulunarak, Kimmel’ın programının iptali dolayısıyla ABC kanalını tebrik ettiğini belirtti.

CAHRLIE KIRK SUİKASTI

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

ROBINSON İÇİN İDAM İSTENİYOR

Yetkililer, cinayetle bağlantılı olarak 22 yaşındaki Tyler Robinson’ı suçladı. FBI'ın cinayetle bağlantılı en az 24 kişiyi daha soruşturduğu ortaya çıktı.

Savcılar, Robinson için idam cezası talep ediyor.