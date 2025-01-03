Ölen yavrusunu taşıyan yaşlı balina, yine ölü yavrusuyla görüldü

Haber Merkezi

Kanada'nın Pasifik sahilindeki katil balina (orka) Tahlequah adıyla bilinen bir dişi orka, 2018 yılının ardından bir kez daha ölü yavrusunu taşırken görüntülendi.

Washington merkezli Balina Araştırma Merkezi, Tahlequah'ın Puget Sound bölgesinde ölü yavrusuyla birlikte görüldüğünü doğruladı.

Bu ise bölge halkı tarafından "oldukça üzücü" bir olay olarak görüldü.

İLK OLARAK 2018 YILINDA KAYDEDİLDİ

Tahlequah, ilk olarak 2018 yılında, ölen bir başka yavrusunu 17 gün boyunca taşıyarak uluslararası kamuoyunun ilgisini çekmişti.

Bu en son olayda kaybedilen yavru, J61 olarak kayıtlara geçmişti. Araştırmacılar ilk başta yavrunun sağlıklı olabileceği konusunda umutluydu.

Ancak yavrunun doğumdan kısa bir süre sonra sağlık sorunları yaşadığından şüphelenilmeye başlandı.

23 Aralık tarihli bir açıklamada merkez, “Yavrular için hayatın ilk günleri her zaman risklidir. Ancak J35 deneyimli bir anne ve umuyoruz ki J61'i bu zor dönemlerde hayatta tutabilir” ifadelerini kullanmıştı.

"TRAJİK"

Ancak ani bir ölüm, araştırma ekibini derin bir üzüntüye boğdu. Merkezden yapılan açıklamada, “Tehlike altındaki güney sakini popülasyonda her yavru kaybı büyük bir yıkım anlamına geliyor. Ancak J61'in kaybı, hem dişi olması nedeniyle gelecekte yeni bir soyu devam ettirme potansiyeline sahip olması hem de annesi J35'ın daha önce de iki yavrusunu kaybetmiş olması nedeniyle çok daha trajik” denildi.

Uzmanlar, güney sakini katil balinaların kritik tehlike altındaki durumunun, bütün ekosistemdeki krizin bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Kanada'nın çevre bakanından, bu balina türünü korumak için nadiren kullanılan bir hukuki aracı devreye sokması talep ediliyor. Bu yetkiler daha önce sadece iki kez; Alberta'daki çayır tavuğu ve Quebec'teki koru kurbağası için kullanılmıştı.

SON VERİLER YAYINLADI

Son resmi verilere göre güney sakini popülasyonun sayısı 73'e düştü ve sadece 23 dişi bireyin üreme kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu durum, uzmanların daha etkin koruma önlemleri alma çağrılarını giderek artırıyor.