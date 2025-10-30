Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün başlayan 8. Paris Barış Forumu sürüyor.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, forumda düzenlenen “Ateşkesten Kalıcı Barışa: İki Devletli Çözüme Doğru” oturumuna katıldı.

"GAZZE, FİLİSTİN'İN BİR PARÇASI"

Olmert, Gazze’yi kontrol edecek hükümetin Filistinli olması gerektiğini belirterek “Gazze, Filistin’in bir parçası. İsrail’in bir parçası değil.” ifadelerini kullandı.

Filistin halkı için siyasi bir ufuk oluşturulması gerektiğini vurgulayan Olmert, “Bunun için çabalamalıyız ve buna ulaşmayı istemeliyiz.” dedi.