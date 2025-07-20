On binlerce kişi kullanıyordu! Banka devi o hesapları kapatıyor

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Santander, on binlerce müşterisinin bütçesine katkı sağlayan 123 Lite cari hesabını kapatma kararı aldı.

Aylık yalnızca 2 sterlin ücretle sunulan bu hesap, kullanıcılarına fatura ödemeleri üzerinden yüzde 3’e kadar nakit iadesi sağlıyordu. Ancak bu avantajlı hizmet, 21 Ağustos 2025 itibarıyla tarihe karışıyor.

Bankanın bu kararı, özellikle enerji, su, belediye vergisi gibi düzenli fatura ödemelerinde cashback (nakit iade) avantajını kullanan müşteriler arasında büyük yankı uyandırdı.

BAŞVURULARA KAPATILMIŞTI!

Söz konusu cari hesap, 2022 yılından bu yana yeni müşterilere sunulmuyordu, ancak hâlâ önemli sayıda kullanıcı bu avantajlı hesaptan faydalanmaya devam ediyordu.

Mevcut hesap sahipleri, belediye vergisi, cep telefonu, enerji ve su faturaları gibi düzenli ödemelerde yüzde 3’e kadar nakit iade alma hakkına sahipti. Ancak bu iade, aylık en fazla 15 sterlinle sınırlandırılmıştı.

Son dönemlerde bankalar, operasyonel maliyetleri azaltmak ve daha kârlı ürünlere odaklanmak adına zaman zaman bazı hesap türlerini sonlandırma yoluna gidiyor.