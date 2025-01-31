OnlyFans yıldızı iki erkekle çekim yaptığı sırada camdan düşerek öldü

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Olay, 23 Ocak'ta Mont Blanc Apart Otel'de meydana geldi. Alves'in cansız bedeni, otelin zemin kat avlusunda bulundu.

Polis kaynaklarına göre, Alves çekim yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Ancak olay anında yanında bulunan iki erkek, verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle şüpheli konumuna düştü.

Gözaltına alınan iki kişi, ilk sorgularının ardından serbest bırakıldı.

SEVGİLİSİ: "OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUM"

Alves'in erkek arkadaşı Pedro Henrique, sosyal medyada yaptığı paylaşımda sevgilisinin ölümünü kabullenmekte zorlandığını belirterek yetkililerden kapsamlı bir soruşturma talep etti. "Zaman geçtikçe bu gerçeği kabullenmek daha da zorlaşıyor ve içimdeki boşluk giderek büyüyor" diyen Henrique, olayın üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

CİNAYET BÜRO: "OLDUKÇA KARMAŞIK BİR OLAY"

Soruşturmayı yürüten cinayet bürosu, olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğuna dair net bir sonuca ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Güvenlik kameraları incelendikten sonra Alves’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Yetkililer, "Oldukça karmaşık bir olay. Bir kaza ihtimalinden olası bir cinayete kadar her ihtimali değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Alves’in ölümü, Brezilya’da geniş yankı uyandırırken, olayın perde arkasının aydınlatılması için soruşturmanın derinleştirildiği kaydedildi.