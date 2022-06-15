Ordu'da köpeği sevmek üzere yanına giden küçük çocuk köpeğin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'da Kaledere Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yürüyen Yakup Selim Dağdeviren, bir iş yerinin önünde duran köpeği sevmek için yaklaştı.

Köpek aniden saldırdı

Aniden saldırarak çocuğu belinden ısıran köpek, olay yerinden uzaklaştı.

Ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun tedavisine başlandı.





Güvenlik kamerasına yansıdı

AA'nın haberine göre, köpeğin çocuğa saldırdığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ordu'da köpeği sevmek isteyen çocuk saldırıya uğradı - Video



