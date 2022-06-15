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    Ordu'da köpeği sevmek isteyen çocuk saldırıya uğradı

    Ordu'da köpeği sevmek üzere yanına giden küçük çocuk köpeğin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 15.06.2022 - 22:59
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    Ordu'da köpeği sevmek isteyen çocuk saldırıya uğradı

    Ordu'da Kaledere Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yürüyen Yakup Selim Dağdeviren, bir iş yerinin önünde duran köpeği sevmek için yaklaştı.

    Köpek aniden saldırdı

    Aniden saldırarak çocuğu belinden ısıran köpek, olay yerinden uzaklaştı.
    Ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun tedavisine başlandı.

    Ordu da köpeği sevmek isteyen çocuk saldırıya uğradı #1

    Güvenlik kamerasına yansıdı

    AA'nın haberine göre, köpeğin çocuğa saldırdığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Ordu'da köpeği sevmek isteyen çocuk saldırıya uğradı - Video

    Ordu da köpeği sevmek isteyen çocuk saldırıya uğradı #2

    Ordu da köpeği sevmek isteyen çocuk saldırıya uğradı #3

    Ordu da köpeği sevmek isteyen çocuk saldırıya uğradı #4


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