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    Orman yangınlarının ardından Portekiz'de son durum

    Sıcak hava dalgası nedeniyle kentte orman yangınları çıktı. Kırmızı alarmın verildiği bölgede yanan ormanlık alanlar drone ile görüntülendi.
    • 26.07.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:13
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    Orman yangınlarının ardından Portekiz'de son durum

    Akdeniz havzasında, sıcak havanın etkisi ile orman yangınlarındaki artış devam ediyor.

    Portekiz'in birçok bölgesinde, hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasının ardından 14 farklı noktada orman yangını çıktı.

    Yerleşim yerlerinde hasar oluştu

    Yanan alanlarının yanı sıra bazı yerleşim yerlerinde de maddi hasar oluşurken 300 yerleşim yerinin boşaltıldığı bildirildi.

    Yerel basında yer alan bilgilere göre, Murça'daki yangına 600'den fazla itfaiyeci ve 8 hava aracının müdahale ettiği belirtildi.

    Orman yangınlarının ardından Portekiz'de son durum VİDEO

    Yanan alanlar görüntülendi

    Murça kentindeki orman yangınlarının ardından zarar gören alanlar drone desteğiyle görüntülendi.

    Orman yangınlarının ardından Portekiz de son durum #1

    Orman yangınlarının ardından Portekiz de son durum #2

    Orman yangınlarının ardından Portekiz de son durum #3

    Orman yangınlarının ardından Portekiz de son durum #4

    Orman yangınlarının ardından Portekiz de son durum #5

    Orman yangınlarının ardından Portekiz de son durum #6

    Orman yangınlarının ardından Portekiz de son durum #7

    Orman yangınlarının ardından Portekiz de son durum #8

    Orman yangınlarının ardından Portekiz de son durum #9

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