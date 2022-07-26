Sıcak hava dalgası nedeniyle kentte orman yangınları çıktı. Kırmızı alarmın verildiği bölgede yanan ormanlık alanlar drone ile görüntülendi.

Akdeniz havzasında, sıcak havanın etkisi ile orman yangınlarındaki artış devam ediyor.

Portekiz'in birçok bölgesinde, hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasının ardından 14 farklı noktada orman yangını çıktı.

Yerleşim yerlerinde hasar oluştu

Yanan alanlarının yanı sıra bazı yerleşim yerlerinde de maddi hasar oluşurken 300 yerleşim yerinin boşaltıldığı bildirildi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Murça'daki yangına 600'den fazla itfaiyeci ve 8 hava aracının müdahale ettiği belirtildi.

Orman yangınlarının ardından Portekiz'de son durum VİDEO



Yanan alanlar görüntülendi

Murça kentindeki orman yangınlarının ardından zarar gören alanlar drone desteğiyle görüntülendi.