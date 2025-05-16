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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunu tamamladıktan sonra ABD'ye döneceğini belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine katılmak üzere Trump'ın da geleceği konusu, birkaç gündür belirsizliğini koruyordu.

11. KEZ BÜYÜKBABA OLDU

Trump dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin başarılı olmasını ümit ettiğini belirterek, "Eğer bir şeyler (gelişme) olursa, uygun olursa cuma günü gidebilirim." demişti.

Trump, kızı Tiffany Trump'ın yeni bir erkek bebek dünyaya getirmesiyle 11. kez büyükbaba oldu.

Tiffany Trump, bebeğini dünyaya getirdiği haberini ise sosyal medyada "Dünyaya hoş geldin tatlı oğlumuz Alexander Trump Boulos. Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar seviyoruz! Hayatımıza girdiğin için teşekkür ederiz!" ifadelerini kullandığı paylaşımla duyurdu.

TRUMP, ABD'YE DÖNECEK

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun son ayağı BAE'deydi.

Ancak, ABD-BAE İş Konseyi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, torununun doğduğunu ve onu görmek için Orta Doğu turunun ardından ülkesine döneceğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erme zamanının geldiğini kaydeden Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında düzenlenen barış müzakerelerine katılımına dair "Herkes (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gideceğini söyledi. Ben de dedim ki 'eğer ben gitmezsem, Putin'in gitmeyeceğini garanti ederim' ve o da gitmedi." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL TORUNUMU GÖRMEK İSTİYORUM"

Trump, Putin ile ne zaman görüşeceklerine dair soruya, torunu olduğunu belirterek "Aslında buradan ayrılıp gidecektim, güzel torunumu görmek istiyorum." diye cevap verdi ve mümkün olan en kısa sürede bu görüşmeyi ayarlayacaklarını söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI HAKKINDA DA KONUŞTU

İsrail'in yoğun saldırıları altında olan ve insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle insani krizin yaşandığı Gazze'ye ilişkin konuşan Trump, "Bunu halletmemiz gerekiyor. Çok sayıda insan açlıktan ölüyor. Çok kötü şeyler oluyor." diye konuştu.

ABD Başkanı, dünyanın güvenli bir yere dönüşmeye başladığını ifade ederek 2-3 hafta içinde dünyanın çok daha güvenli bir yer haline geleceğini kaydetti.