Orta Doğu'daki krizin Fransa'ya maliyeti 6 milyar euro

Orta Doğu’da tırmanan ABD/İsrail-İran geriliminin küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma, Avrupa ekonomilerini de etkilemeye devam ediyor. Fransa, artan akaryakıt fiyatlarının ülke bütçesi üzerindeki yükünü milyarlarca euro seviyesinde hesapladı.

ENERJİ KRİZİNİN EKONOMİK FATURASI BÜYÜYOR

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, RTL kanalına yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ve petrol arzındaki belirsizlik nedeniyle oluşan enerji krizinin ülkeye maliyetinin 4 ila 6 milyar euro arasında olduğunu söyledi. Lescure, etkilerin henüz tamamen öngörülemediğini de vurguladı.

HÜKÜMETTEN DESTEK VE ÖNLEM PAKETİ

Bakan Lescure, kriz sürecinde hükümetin çeşitli sektörlere toplamda 130 milyon euroluk destek açıkladığını hatırlatarak, bu yardımların artırılabileceğini ve yeni önlemlerin devreye alınabileceğini belirtti. Krizin ekonomik etkilerini azaltmak için farklı senaryoların değerlendirildiği ifade edildi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Lescure, akaryakıt fiyatlarındaki artışın gidişatının ve ekonomik etkilerinin halen netleşmediğini, ancak kamu maliyesi üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu dile getirdi. Krizin seyri yakından takip ediliyor.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ VURGUSU

Fransız Bakan, yaşanan sürecin elektrikli araç altyapısına geçiş için bir fırsata dönüştürülebileceğini ifade etti. Bu kapsamda 2035 yılına kadar ülkedeki elektrikli araç şarj istasyonlarının 1,7 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin büyük ölçüde durması, küresel enerji ve ticaret akışını da olumsuz etkiledi. Dünya petrolünün yaklaşık dörtte birinin geçtiği boğaz, aynı zamanda sıvılaştırılmış doğalgaz ve gübre ticaretinde de kritik bir güzergâh olarak öne çıkıyor.