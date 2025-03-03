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Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri ya da daha çok kullanılan adıyla Oscar Ödülleri, sahiplerine kavuştu.

Sektörün ve alanının en iyisi olan isimlerin ödül aldığı törende, İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı "No Other Land", "En İyi Belgesel Oscar"ını kazandı.

Adra, Filistin'de tanık olduğu bu yıkımı dünyaya duyurmaya çalışırken, İsrailli gazeteci Yuval Abraham ile tanışıyor. Çatışmanın iki tarafında doğan insanları, aynı yapımda bir araya getiren belgesel ekibinde Hamdan Ballal ve Rachel Szor da bulunuyor.

ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURAN KONUŞMALAR

Filmin konusu kadar, yönetmenler İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın konuşması da ödül törenine damga vurdu.

"UMARIM KIZIM BENİM YAŞADIKLARIMI YAŞAMAK ZORUNDA KALMAZ"

Basel Adra, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2 ay önce baba olduğunu belirterek, "Umudum, kızımın benim şu anda yaşadığım hayatı yaşamak zorunda kalmaması. 'No Other Land', onlarca yıldır katlandığımız ve hala direnmeye devam ettiğimiz acı gerçeği yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN SOYKIRIMI DURSUN"

Adra, dünyayı adaletsizliği ve Filistin halkına yönelik etnik temizliği durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırdıklarını vurguladı.

Adra, sözlerine şöyle devam etti:



Yaklaşık iki ay önce baba oldum ve kızım için tek temennim, benim yaşadığım hayatı yaşamak zorunda kalmaması. Daima hissederek. Daima, İsrail işgali altındaki topluluğumun her gün maruz kaldığı ev yıkımlarını ve zorla yerinden edilmeleri hissederek yaşamak.



Hiçbir toprak, onlarca yıldır maruz kaldığımız ve hala süren bu acı gerçeği, bizim topraklarımız kadar net şekilde yansıtamaz. Dünyayı, bu adaletsizliği ve Filistin halkına yönelik etnik temizliği durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz.

"FİLİSTİNLİLER VE İSRAİLLİLER BUNU BİRLİKTE BAŞARDIK"

Filmin diğer yönetmeni İsrailli Yuval Abraham ise seslerinin dünyaya daha güçlü ulaşması için bu filmin, Filistin ve İsrail ortak yapımı olarak hazırlandığını söyledi.

"ONA BAKTIĞIMDA KARDEŞİMİ GÖRÜYORUM"

Abraham, 5 yıl süren belgesel yapım sürecinde aralarında sıkı bir bağ oluşan Filistinli arkadaşı Basel Adra'yı işaret ederek, "Basel'e baktığımda kardeşim gibi görüyorum ama eşit değiliz. Benim sivil yönetim altında özgür olduğum, Basel'in ise hayatını mahveden ve kontrol edemediği askeri yasalar altında olduğu bir rejimde yaşıyoruz." diye konuştu.

"ETNİK ÜSTÜNLÜĞÜN OLMADIĞI, SİYASİ BİR ÇÖZÜM VAR"

Abraham, iki devlet çözümüne gönderme yaparak, "Etnik üstünlüğün olmadığı, her iki halkın da ulusal haklara sahip olduğu farklı bir yol, siyasi bir çözüm var." dedi.

ABD'Yİ ELEŞTİRDİ

İsrailli film yapımcısı, "Buradayken (ABD), bu ülkedeki dış politikanın bu yolu engellemeye yardımcı olduğunu söylemek zorundayım." diyerek, iki devletli çözüme gidilmesi yolunda ABD’yi eleştirdi.