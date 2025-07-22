Otomobil tamircisi açıkladı: En sorunsuz ikinci el araç buymuş

İkinci el otomobil satın alırken, aracın zaman içinde sorunsuz çalışması sürücüler için en önemli kriterlerden biri.

Son dönemde bazı Fransız otomobil markalarında yaşanan hava yastığı skandalları ve motor arızaları gibi geri çağırmalar, güvenli bir araç kullanmanın artık sadece bir tercih değil, zorunluluk olduğunu gösterdi.

Bu durum, sürücülerin kusurlu veya gizlenen sorunları olan modellerden uzak durmasını zorunlu kılıyor. Ancak hangi aracın uzun ömürlü ve dayanıklı olduğunu anlamak kolay değil.

Bir oto tamircisi ikinci el piyasasında en güvenilir araba modelini açıkladı.

İNGİLİZ TAMİRCİDEN İKİNCİ EL TAVSİYESİ

Le Journal Des Femmes’te yer alan habere göre; Deneyimli İngiliz otomobil tamircisi Paul Lucas, Daily Mail’e verdiği röportajda ikinci el araç piyasasında “bilge bir satın alma” olarak nitelendirdiği bir modeli paylaştı.

Lucas’a göre, özellikle dayanıklılığı ve uygun bakım maliyetleriyle öne çıkan Ford Focus Mk1, ikinci el pazarında dikkat çekiyor.

Paul Lucas, kendisinin 15 yıl önce sadece 500 pounda (yaklaşık 585 avro) aldığı Ford Focus Mk1 modelinin, bugüne kadar hiç mekanik sorun çıkarmadığını belirtti.

2002 ve 2003 yılları arasında üretilen bu modelin, teknolojinin aşırı karmaşıklaşmadığı ve gerçek anahtar kullanımıyla nostaljik bir yapıya sahip olduğunu söyledi.