Otomotiv devi Fiat o otomobilleri geri çağırıyor! Güvenlik riski taşıyor

Avrupa yollarında sıkça tercih edilen ve dayanıklılığıyla bilinen Fiat Doblo, bu kez sağlamlığıyla değil, güvenlik riski taşıyan teknik bir arızayla gündemde.

Fransa’da yapılan resmi duyuruya göre, İtalyan otomotiv devi FIAT’a ait bazı hafif ticari araç ve binek otomobil modelleri için ciddi bir güvenlik uyarısı yapıldı.

Avrupa Birliği’nin hızlı ürün uyarı sistemi RAPEX (Rapid Exchange of Information System) aracılığıyla yayınlanan bilgilere göre, Fiat Doblo modellerinde tespit edilen kritik bir üretim hatası nedeniyle araçların toplatılmasına karar verildi.

KAZAYA SEBEBİYET VEREBİLİR!

Yetkililer, söz konusu arızanın sürüş güvenliğini doğrudan tehdit edebileceğini ve acil müdahale gerektirdiğini bildiriyor.

Arızanın, özellikle Doblo serisinde yer alan belirli model yıllarında görüldüğü ve aracın mekanik öz konusu araçlarda kullanılan 7 milimetrelik eksantrik mili zincirinin, yüksek temas basıncı ve yağ karbonizasyonu nedeniyle zamanla zayıfladığı, bunun da zincirin koparak motor arızasına yol açabileceği belirtildi.

Fiat yetkilileri ise konuyla ilgili incelemelerin sürdüğünü, etkilenen araç sahiplerine bireysel bilgilendirme yapılacağını ve ücretsiz onarım ya da değişim süreci başlatılacağını açıkladı.

YETKİLİ SERVİSLE İLETİŞE GEÇİN!

Fransa’daki yetkililer, söz konusu araçlara sahip olan sürücülerin, güvenlik açısından risk yaşamamaları için en kısa sürede yetkili servislerle iletişime geçerek kontrollerini yaptırmalarını öneriyor.

Gerekli görülmesi halinde eksantrik mili zinciri parçasının ücretsiz olarak değiştirilmesi sağlanacak.

Geri çağırma kararının kapsadığı araç modelleri ve üretim tarihleri şöyle:

Fiat Doblo ve Ulysse Van: 19 Mayıs 2022 ile 31 Ocak 2023 (Doblo), 10 Kasım 2021 ile 13 Ocak 2023 (Ulysse) tarihleri arasında üretilen modeller.