Otomotiv devi Nissan, iflasın eşiğinde

Haber Merkezi

Otomotiv sektöründe iflas eşiğine gelen şirketlere bir yenisi daha eklendi.

Japonya merkezli küresel otomotiv devi Nissan, uzun süredir ortağı olan Renault'un Japon otomobil üreticisindeki hisselerini satma planlarını açıklamasının ardından iflasın eşiğine geldi.

Ortağını kaybeden şirketin, Renault'un ayrılmasıyla birlikte finansal açıdan açılacak boşluğu kapatmak için yeni yatırımcılar aradığı açıklandı.

"HAYATTA KALMAK İÇİN 12 AYIMIZ VAR"

Avustralya'nın en çok satan otomobil markalarından biri olan Nissan'ın yöneticileri, 2025'ten sonraki varlığını garanti altına almak için kısa bir süreye sahip olduklarını açıkladı.

Şirketin üst düzey yetkilileri, "Hayatta kalmak için 12 veya 14 ayımız var." dedi.

9 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAKLAR

Satışları beklentilerin çok altında kalan Nissan, Renault'un hisselerinin bir kısmını değiştirmek için banka veya sigorta grubu gibi uzun vadeli, istikrarlı bir hissedar ararken bazı işçileri de çıkarma kararı aldı.

Firma, bu dönemde yaklaşık 9 bin kişiyi işten çıkarmayı, üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltmayı, Mitsubishi'deki hisselerini satmayı ve yeni model lansmanlarını ertelemeyi planlıyor.

ÇİN'İN YÜKSELİŞİ RAKİPLERİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Nissan’ın iflasın eşiğine gelmesinin arkasında yalnızca içsel finansal zorluklar değil, aynı zamanda küresel otomotiv pazarındaki büyük değişimler de yer alıyor.

Özellikle Çin’in otomotiv sektörü, son yıllarda hızla büyüyerek dünya çapında büyük bir rekabet oluşturdu.

Çinli otomobil üreticileri, agresif fiyatlandırma, yenilikçi teknolojiler ve güçlü devlet destekleriyle küresel pazarda hızlı bir yükseliş gösterdi.

ALMAN OTO DEVLERİ DE BATIYOR

Ekonomik kriz ve beklentilerin altında gerçekleşen satışlar nedeniyle son dönemde çok sayıda şirket konkordato ilan ediyor.

Otomotiv sektörünün büyük bir bölümünü oluşturan Almanya'da birçok firma iflasını verdi.

Volkswagen, BMW, ve Mercedes-Benz gibi devler, Çinli üreticilerin yükselişi karşısında giderek daha fazla baskı altında kalıyor.

Bu markalar, özellikle elektrikli araç teknolojilerinde geride kalmakla eleştiriliyor.

Otomotiv şirketlerine parça üretimi sağlayan ve sektörde öncü konumda olan Federnfabrik Erwin Lutz ve Johann Vitz GmbH geçtiğimiz günlerde iflas ettiğini açıkladı.

Volkswagen ise birçok fabrikasını kapatıp çok sayıda işçisini çıkararak, konkordato ilan etmeye ne kadar yakın olduklarını gösterdi.