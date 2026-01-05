Otomotiv devleri kapıştı! İşte dünyanın en çok satan markaları Küresel otomotiv pazarında rekabetin dozu arttı. Dünya genelinde açıklanan son satış verileri sektördeki güç dengelerini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte dünyanın en çok satan 20 otomobil markası…

Göster Hızlı Özet Küresel otomotiv pazarında açıklanan son satış verileriyle sektörün güç dengeleri ortaya kondu.

Toyota, 10,8 milyon araç satışıyla liderliğini korurken, Japon, Alman, Çinli, Güney Koreli ve ABD merkezli markalar arasında yoğun rekabet yaşandı.

Dünya otomotiv pazarına ilişkin açıklanan son satış verileri, sektörün küresel ölçekte nasıl şekillendiğini bir kez daha ortaya koydu. Farklı kıtalardan markaların yer aldığı listede, Japon, Alman, Çinli, Güney Koreli ve ABD merkezli üreticilerin güçlü rekabeti dikkat çekti. Özellikle elektrikli araç yatırımları olan markaların yükselişi, otomotiv sektöründe dönüşümün hızlandığını gösterdi. ZİRVE ŞAŞIRTMADI! Açıklanan rakamlara göre listenin ilk sırasında Toyota yer aldı. Japon üretici, yıllık yaklaşık 10,8 milyon araç satışıyla küresel liderliğini sürdürerek istikrarlı performansını korudu. Dayanıklılık, hibrit teknolojileri ve geniş ürün gamı, Toyota'nın bu başarısında önemli rol oynadı. İşte dünyanın en çok satan 20 otomobil markası: DÜNYANIN EN ÇOK SATIŞ YAPAN 20 OTOMOBİL MARKASI 1. Toyota – 10,8 milyon 2. Volkswagen – 8,9 milyon 3. BYD – 4,2 milyon 4. Hyundai – 4,1 milyon 5. Ford – 4,0 milyon 6. Honda – 3,8 milyon 7. Nissan – 3,4 milyon 8. Chevrolet – 3,2 milyon 9. Kia – 3,1 milyon 10. Suzuki – 3,0 milyon 11. Mercedes-Benz – 2,4 milyon 12. BMW – 2,3 milyon 13. Tesla – 2,2 milyon 14. Geely – 2,1 milyon 15. Fiat – 1,9 milyon 16. Renault – 1,8 milyon 17. Mazda – 1,6 milyon 18. Changan – 1,5 milyon 19. Peugeot – 1,4 milyon 20. Audi – 1,3 milyon

