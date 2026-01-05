Otomotiv devleri kapıştı! İşte dünyanın en çok satan markaları

- Küresel otomotiv pazarında açıklanan son satış verileriyle sektörün güç dengeleri ortaya kondu.
- Toyota, 10,8 milyon araç satışıyla liderliğini korurken, Japon, Alman, Çinli, Güney Koreli ve ABD merkezli markalar arasında yoğun rekabet yaşandı.
- Elektrikli araç yatırımları olan markaların yükselişi, otomotiv sektöründe dönüşümün hızlandığını gösterdi.
Dünya otomotiv pazarına ilişkin açıklanan son satış verileri, sektörün küresel ölçekte nasıl şekillendiğini bir kez daha ortaya koydu.
Farklı kıtalardan markaların yer aldığı listede, Japon, Alman, Çinli, Güney Koreli ve ABD merkezli üreticilerin güçlü rekabeti dikkat çekti.
Özellikle elektrikli araç yatırımları olan markaların yükselişi, otomotiv sektöründe dönüşümün hızlandığını gösterdi.
ZİRVE ŞAŞIRTMADI!
Açıklanan rakamlara göre listenin ilk sırasında Toyota yer aldı. Japon üretici, yıllık yaklaşık 10,8 milyon araç satışıyla küresel liderliğini sürdürerek istikrarlı performansını korudu.
Dayanıklılık, hibrit teknolojileri ve geniş ürün gamı, Toyota’nın bu başarısında önemli rol oynadı.
İşte dünyanın en çok satan 20 otomobil markası:
DÜNYANIN EN ÇOK SATIŞ YAPAN 20 OTOMOBİL MARKASI
1. Toyota – 10,8 milyon
2. Volkswagen – 8,9 milyon
3. BYD – 4,2 milyon
4. Hyundai – 4,1 milyon
5. Ford – 4,0 milyon
6. Honda – 3,8 milyon
7. Nissan – 3,4 milyon
8. Chevrolet – 3,2 milyon
9. Kia – 3,1 milyon
10. Suzuki – 3,0 milyon
11. Mercedes-Benz – 2,4 milyon
12. BMW – 2,3 milyon
13. Tesla – 2,2 milyon
14. Geely – 2,1 milyon
15. Fiat – 1,9 milyon
16. Renault – 1,8 milyon
17. Mazda – 1,6 milyon
18. Changan – 1,5 milyon
19. Peugeot – 1,4 milyon
20. Audi – 1,3 milyon