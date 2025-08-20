Özbekistan'da, altın ihracatında rekor artış: Yüzde 54,8

Özbekistan, dünyada en fazla altın rezervine sahip 20 ülke arasında.

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı'nın verilerine göre Özbekistan, 2024’ün ilk 6 ayında yurt dışına 4 milyar 194 milyon 500 bin dolarlık altın satarken, bu yılın aynı döneminde 6 milyar 492 milyon 100 bin dolarlık altın ihraç etti.

Buna göre ülkenin altın ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54,8 arttı.

Yılın ilk yarısında Özbekistan’ın toplam ihracatı 14 milyar 816 milyon 400 bin dolar olarak hesaplanırken, altının ülkenin toplam ihracatındaki payı geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 32,1, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 38,4 oldu.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, ocak-haziran döneminde toplam 19 ton altın satan Özbekistan, yılın ilk yarısında dünyanın en çok altın satan ülkesi olarak kayıtlara geçti.

ÖZBEKİSTAN, ALTIN-DÖVİZ REZERVLERİNDEKİ ALTININ PAYI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Özbekistan, 2024'te ürettiği yaklaşık 120 ton altın ile dünyanın en çok altın üreten 10 ülkesi arasında yer aldı.

Ülkenin altın rezervleri 1 Temmuz itibarıyla 364,5 ton olurken, bu rakam Özbekistan'ın dünyadaki en çok altın rezervine sahip ilk 20 ülke arasında yer almasını sağladı.

1 Ocak 2025 itibarıyla Özbekistan'ın 41 milyar 181 milyon 600 bin dolar olan altın-döviz rezervleri, 1 Temmuz itibarıyla 48 milyar 549 milyon 700 bin dolara ulaştı.

Ülkenin altın-döviz rezervlerinde altının payı 1 Ocak itibarıyla 32 milyar 36 milyon 700 bin doları oluştururken, ülkenin altın rezervlerinin değeri 1 Temmuz itibarıyla rekor seviye olan 38 milyar 417 milyon 800 bin dolara ulaştı. Bu dönemde Özbekistan'ın altın rezervleri, 6 milyar dolar 381 milyon 100 bin dolar artmış oldu.

Ülkenin toplam altın-döviz rezervlerinde altının payı 1 Ocak 2025'te yüzde 77,7'yi oluştururken, bu rakamın 1 Temmuz itibarıyla yüzde 79,1'e yükseldi.

"ÖZBEKİSTAN, ALTIN SATIŞLARINI ARTIRARAK EKONOMİSİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR"

Özbek ekonomist Uluğbek Yakubov, yaptığı açıklamada, Özbekistan'ın dünya altın üretiminde ve ihracatında önemli ülkeler arasında yer aldığını ve bundan dolayı altının ülkenin dış ticaretinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Yakubov, Özbekistan’ın son yıllarda dünyadaki en çok altın ihracatı yapan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayarak, altın satış hacminin ülkenin ekonomik stratejileri ve küresel altın fiyatlarındaki dalgalanmalara göre değiştiğinin altını çizdi.

ALTIN ÜRETİMİ VE İHRACATINI KOLAYLAŞTIRAN DÜZENLEMELER

Toplam ihracatında altının payının artmasında ülkede altın üretiminin artması ve dünya piyasasında altın fiyatlarının yükselmesinin etkili olduğunu ifade eden Yakubov, diğer bir etkenin de ülkede altın üretimini ve ihracatını kolaylaştıran düzenlemelerin yapılması ve altın sektörünün daha şeffaf ve pazar odaklı hale getirilmesi olduğunu kaydetti.

Yakubov, şunları söyledi: