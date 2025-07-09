Pakistan, Afganistan'dan ülkeye sızmaya çalışan 8 kişinin öldürüldüğünü açıkladı

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

TALİBAN HÜKÜMETİ İDDİALARI REDDEDİYOR

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor.

BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

SIZMAYA ÇALIŞAN 8 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Dawn gazetesine konuşan kaynaklar, sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişilerin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre, silahlı 8 kişinin, Afganistan'ın Kunar vilayetinden Bajaur bölgesine geçmeye çalışırken Pakistan güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Söz konusu girişimin ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı aktarıldı.