Pakistan: Gazze uluslararası hukuk ve insani değerler mezarlığıdır

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

"GAZZE ULUSLARARASI HUKUK VE İNSANİ DEĞERLER MEZARLIĞIDIR"

Dar, Filistin halkının 75 yılı aşkın süredir işgal altında yaşadığını, yerinden edildiğini ve temel haklarından mahrum bırakıldığını vurguladı.

Bu durumun uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini kaydeden Dar, "Gazze uluslararası hukuk ve insani değerler mezarlığıdır." dedi.

Dar, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 58 binden fazla Filistinlinin öldürülmesinin, uluslararası insancıl hukuk, BM kararları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı tedbirlerinin açık bir ihlali olduğunu ifade etti.

"TOPLU CEZALANDIRMA SONA ERMELİ"

Yardımların engellendiğini, mülteci kampları ve hastaneler dahil sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alındığını aktaran Dar, "Toplu cezalandırma sona ermeli." diye konuştu.

Dar, işgal edilen tüm Filistin topraklarında koşulsuz ateşkes ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

Derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirten Dar, gıda ve ilaç başta olmak üzere Gazze'ye yardım girişine tam ve koşulsuz şekilde izin verilmesi çağrısı yaptı.

Dar, özellikle Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı İsrail yerleşimlerine karşı çıkılması gerektiğini vurgulayarak, her türlü zorla yerinden etme girişimine de tepki gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmeleri gerektiğini kaydeden Dar, "Filistinlilerin BM'ye tam üyeliği bölgede kalıcı barışın en iyi teminatı olacaktır." şeklinde konuştu.

Dar, "Filistin halkına umut vermeliyiz. İşgal şimdi sona ermeli." dedi.