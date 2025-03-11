Pakistan, İsrail'in insani yardım ve elektrik tedarikini kesmesini kınadı

AA

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıkladı.

İSRAİL'İN KARARINI KINADI

Pakistan, İsrail'in gıda ve ilaç dahil olmak üzere Gazze'ye insani yardım girişlerini durdurması ve elektrik tedarikini kesme kararını şiddetle kınadı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama yaptı.

"MASUM İNSANLARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR"

Başbakan Şerif yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in gıda ve ilaç dahil olmak üzere insani yardımların Filistin topraklarına girişini askıya almasını ve bölgede su arzının kısıtlanması tehdidi oluşturan elektrik tedarikini kesmesini şiddetle kınıyoruz.

Şerif, mübarek ramazan ayında alınan bu tür kararların, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu milyonlarca masum Filistinlinin hayatını tehlikeye attığı için kınanması gerektiğini belirtti.