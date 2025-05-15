Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes uzatıldı

İHA

Hindistan'ın 7 Mayıs’ta Pakistan’a yönelik saldırılarının ardından tırmanan gerilim sonrasında ilan edilen ateşkes, tarafların mutabakatıyla uzatıldı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar, 10 Mayıs’ta yürürlüğe giren ateşkesin, askeri heyetlerin 14 Mayıs’ta gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu 18 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu. Dar, bu gelişmenin yanı sıra, kalıcı çözüm için iki ülke arasında doğrudan siyasi diyaloğun şart olduğuna dikkat çekti.

GERİLİM TIRMANIYOR

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabasında 22 Nisan’da meydana gelen ve 26 sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırısı, iki nükleer güç arasında tansiyonu yükseltti. Hindistan, saldırının arkasında Pakistan’ın bulunduğunu öne sürerken, İslamabad bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Bunun üzerine Hindistan, “Sindoor Operasyonu” adını verdiği askeri harekâtla Pakistan’daki "terör altyapılarını" hedef aldığını açıkladı. Pakistan ise buna “Bunyan-un-Marsoos Operasyonu” ile karşılık verdi.

Karşılıklı operasyonlar her iki ülkede de ağır kayıplara yol açtı. Yaşanan saldırılarda Pakistan’da 51, Hindistan’da ise 31 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesin uzatılması, bölgedeki tansiyonun düşmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.