Pakistan'da 2 intihar saldırısı gerçekleşti: Afganistan'a "terör" suçlaması

Pakistan, bu hafta gerçekleştirilen 2 saldırıyla sarsıldı...

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFGANİSTAN'A "TERÖR" SUÇLAMASI

Nakvi, başkent İslamabad'daki Yüksek Mahkeme binasının önünde gerçekleştirilen intihar saldırısı ile Güney Veziristan bölgesinde bulunan askerî okula yapılan saldırının 2 Afgan vatandaşı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU

Pakistan’ın Afgan sınırı yakınındaki Güney Veziristan bölgesinde bulunan bir askeri okulun ana kapısına Pazartesi günü patlayıcı yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirilmiş ve olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Başkent İslamabad’daki Yüksek Mahkeme binasının önünde Salı günü gerçekleştirilen intihar saldırısında ise en az 12 kişi ölmüş, 27 kişi yaralanmıştı.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN GERİLİMİ

Pakistan, Afganistan'daki Taliban yönetimini, yasaklı olan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan'ı (TTP) gibi militan grupları barındırmakla suçluyor.

İki ülke arasındaki 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki sınır hattı da bir başka anlaşmazlık olarak öne çıkıyor.

Afganistan bu sınırı tanımazken, Pakistan bu hattın uluslararası sınır olduğunu savunuyor. Bu nedenle sınır boyunca sık sık çatışmalar, taciz ateşleri ve gerilim yaşanıyor.

Pakistan, Afganistan içindeki bazı noktalara hava operasyonları düzenlerken, gerekçe olarak bu bölgelerde Pakistan'a saldırı düzenleyen militanların bulunduğunu öne sürüyor.

Afganistan tarafı da bu saldırıları egemenlik ihlali olarak değerlendirerek karşılık veriliyor.