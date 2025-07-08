Pakistan'da beslendiği evden kaçan aslan dehşet saçtı

Pakistan'da korkunç olay....

Lahor kentindeki bir evde evcil hayvan olarak beslenen 11 aylık erkek aslan, bulunduğu bahçeden kaçmayı başardı.

Aslan, bahçe duvarını bir sıçramada aşarak sokağa indi.

KADIN VE ÇOCUKLARA SALDIRDI

Yola atlayan aslan, çevrede bulunan insanlara saldırdı.

Güvenlik kamerası görüntülerde, aslanın kaldığı alanın engelini aşarak yola fırladığı ve üç kişiye doğru hızla koştuğu açıkça görülüyor.

O ANLAR KAMERADA

Aslan, ilk olarak alışveriş poşetleri taşıyan bir kadına saldırdı.

Hayvan, kadının üzerine atlayarak onu yere düşürdü.

Ardından beş ve yedi yaşlarında olduğu belirtilen iki çocuğun peşinden koştu. Saldırı sırasında çevredeki insanlar büyük bir panik yaşadı.

ASLAN SAHİPLERİ O ANLARDA GÜLÜYORDU İDDİASI

Yaralanan çocukların babasının iddiasına göre, aslanın sahipleri, saldırı anında dışarı çıkarak olan biteni izledi ve bu sırada eğleniyormuş gibi güldüler ve neşeli davrandılar.

Saldırıda yaralanan kadın ve iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

12 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Lahor emniyeti, saldırgan aslanı alarak kaçan ev sahiplerini 12 saat içinde yakaladı.

Soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı.

Polis ayrıca saldırgan aslana el koydu ve hayvan bir yaban hayatı parkına teslim edildi. Park yetkilileri, aslanın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

ZENGİNLER ARASINDA BİR GELENEĞE DÖNÜŞTÜ

Bu olay, Pakistan’ın en kalabalık eyaleti olan Pencap'ta, özellikle varlıklı kesim arasında yaygın olan egzotik hayvan besleme geleneğinin tehlikelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Lahor'da aslan beslemek yasal, ancak bunun için özel izin alınması ve sıkı kurallara uyulması gerekiyor.

Nitekim, 2024 yılının Aralık ayında başka bir mahallede yetişkin bir aslanın kaçmasının ardından bu konudaki yasalar daha da sıkılaştırılmıştı.