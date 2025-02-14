Pakistan'da bombalı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı

İHA
Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Harnai'de önceden yola döşenen bir patlayıcı, 17 kömür madencisini taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
11 ÖLÜ, 6 YARALI
Yetkililer, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
SINIR HATTINDA YER ALIYOR
İran ve Afganistan'la sınırı olan mineral zengini Belucistan, ayrılıkçı etnik Beluç grupların ayaklanmasına sahne oluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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