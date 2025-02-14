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Pakistan'da bombalı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı

Pakistan'da bombalı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı Belucistan eyaletinde kömür madencilerini taşıyan aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu en az 11 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.