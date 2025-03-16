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Pakistan’da bombalı saldırı: 6 ölü

Pakistan’da bombalı saldırı: 6 ölü Nushki ve Dalbandin şehirleri arasında seyreden yolcu otobüsünün geçişi sırasında bir bombanın infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.