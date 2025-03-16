Pakistan’da bombalı saldırı: 6 ölü

Pakistan’da şiddet olayları artarak devam ediyor...
Belucistan eyaletindeki Nushki-Dalbandin şehirleri arasında seyreden yolcu otobüsünün yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştirildi.
6 KİŞİ ÖLDÜ
Bombanın otobüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır, 14 kişi yaralandı.
Yetkililerce patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis olay yerini kordon altına aldı. Yaralıların sevk edildiği Mir Gul Khan Naseer Eğitim Hastanesi’nde acil durum ilan edildi.
TRENE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
Pakistan'da 11 Mart günü ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü, Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde bir yolcu trenine saldırı düzenlemişti.
Saldırıda 23'ü asker, 5'i sivil, 3'ü demir yolu çalışanı olmak üzere 31 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından örgüt, trende 354 kişiyi rehin almıştı.
Rehineler operasyon sonucu kurtarılmış, ancak 37'sinin yaralandığı aktarılmıştı.
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