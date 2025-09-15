Pakistan'da düzenlenen askeri operasyonlarda son durum: 31 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'da terör sorunu...

Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletindeki Lakki Marvat ve Bannu bölgelerinde, askeri operasyonlar gerçekleştirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, 13-14 Eylül'de düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Operasyonlarda Lakki Marwat'ta 14, Bannu'da 17 militanın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Açıklamada, bölgede başka militanların bulunma ihtimaline karşı arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU

Ülkede 10-13 Eylül'de yapılan askeri operasyonlarda 45 militan etkisiz hale getirilmiş, 19 asker ise hayatını kaybetmişti.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU ÇÖZÜLEMİYOR

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.