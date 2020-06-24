Pakistan'da Ertuğrul Gazi’nin iki heykeli dikildi

Pakistan’ın Lahor kentinin vatandaşları, şehirlerine Oğuzların Kayı boyunun lideri Ertuğrul Gazi’nin iki heykelini dikti. Şehirde, “Diriliş Ertuğrul” dizisinin çok meşhur olduğu belirtildi.

Pakistan'da faaliyet gösteren PTV kanalı, Ramazan ayında "Diriliş Ertuğrul"adlı dizinin Urduca dublajlı halini yayınlamaya başladı.

Dizi, PTV kanalının kurulmasından bu yana yayınladığı en çok izlenen program oldu.

"GOT'UN TÜRKÇE VERSİYONU GİBİ"

Hiçbir dizinin Pakistan'da "Diriliş Ertuğrul" kadar etki yaratmadığını söyleyen PTV yöneticisi Amir Manzur, "İnsanlar bunu Game of Thrones'un Türkçe versiyonuna benzetiyor." dedi.

"HEYKEL, OSMANLI'YA OLAN SEVGİMİZİ HATIRLATIYOR"

Dizi, PTV'nin YouTube kanalından iki ayda 58 milyon kez izlendi. Manzur, dizinin toplamda da 250 milyondan daha fazla izlendiğini söyledi.

Ertuğrul Gazi heykellerinin dikilmesini sağlayan Muhammed Çima, "Heykel bize, Osmanlı saltanatına olan sevgimizi ve Ertuğrul'un Müslümanlara saygı getiren cihatlarını hatırlatıyor." dedi.

UZAKLARDAN HEYKELİ GÖRMEYE GELİYORLAR

Çima, heykelleri görmek için insanların uzaklardan geldiğini söylerken, vatandaşların bir meydana Ertuğrul Gazi'nin adını vermeyi planladığını söyledi.

BAŞBAKAN DA ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

Pakistan Başbakanı, "Diriliş Ertuğrul" dizisinin Pakistan gençliğine İslam tarihi ve değerlerini öğretmekte faydalı olacağını belirtmişti.