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    Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'a tutuklama kararı

    Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'a tutuklama kararı

    Pakistan'da eski başbakan İmran Han hakkında bir mitingde "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle tutuklama kararı verildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2022 - 23:22
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 23:47
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    Pakistan'da 2018 yılında büyük bir çıkış yaparak iktidara gelen İmran Han hükümeti, Meclis'te yapılan güvensizlik oylamasında muhalefetin oylarıyla 10 Nisan tarihinde başbakanlık görevinden düşürüldü.

    Yaşanan bu olayların ardından halk kendini sokağa attı.

    Başkent İslamabat'ta İmran Han'a destek olan Pakistanlılar, meydanları, cadde ve sokakları doldurdu.

    Pakistan'da İmran Han'ın destekçilerinden protesto

    Polis ve yargı üyelerini tehdit etmişti

    Eski Başbakan Imran Khan, gösterilerde yaptığı konuşmada polisleri ve yargı üyelerini hedef alarak, polis ve yargının kendisine yakın isimleri tutuklayarak işkence yaptığını savunmuş, peşinden bu kurumlarda çalışanları, "Size karşı harekete geçeceğiz, buna hazırlıklı olun." sözleriyle tehdit etmişti.

    Han hakkında 21 Ağustos'ta, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem başlatıldı.

    Tutuklama kararı çıkarıldı

    Pakistan basınındaki haberlere göre, Margalla bölgesi yerel sulh hakimi, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı.

    Pakistan da eski Başbakan Imran Khan a tutuklama kararı #1

    Partisi tepki gösterdi

    Pakistan Tehreek e Insaf (PTI) üyeleri, parti başkanları ve eski başbakan Imran Khan hakkında tutuklama emri çıkarılmasına tepki gösterdi.

    "İmran Khan tutuklanırsa insanlar sokaklara dökülecek"

    PTI partisinden Maleeka Buhari, partisinin demokrasi sürecini sürdürmek istediğini, faşizmi ve barbarlığı kınadığını belirterek, "Diledikleri zaman İmran Han'a dava açıyorlar. İmran Khan tutuklanırsa insanlar sokaklara dökülecek ve hukuken direneceğiz." dedi.

    Pakistan da eski Başbakan Imran Khan a tutuklama kararı #2

    Evinin çevresinde hareketlilik

    Han’ın tutuklanacağına dair iddiaların ardından PTI liderinin evinin çevresinde hareketlilik arttı.

    Eski Başbakan'ın evinin çevresinde çok sayıda destekçisi olası tutuklama ihtimaline karşı bekleyişini sürdürüyor.

    Pakistan da eski Başbakan Imran Khan a tutuklama kararı #3

    Pakistan da eski Başbakan Imran Khan a tutuklama kararı #4

    Pakistan da eski Başbakan Imran Khan a tutuklama kararı #5

    Pakistan da eski Başbakan Imran Khan a tutuklama kararı #6

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    Pakistan da eski Başbakan Imran Khan a tutuklama kararı #9

    Pakistan da eski Başbakan Imran Khan a tutuklama kararı #10

    Pakistan da eski Başbakan Imran Khan a tutuklama kararı #11


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