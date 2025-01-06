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İHA

Pakistan, Pencap eyaletinde yer alan Kot Addu bölgesinde meydana gelen kaza ile sarsıldı.

Olayda, yolcu otobüsünün devrilmesi üzerine ihbarda bulunuldu.

6 ÖLÜ, 26 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Yetkililer, otobüsün Rawalpindi'den Multan'a gittiğini belirtti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.