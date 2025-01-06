İHA
Pakistan, Pencap eyaletinde yer alan Kot Addu bölgesinde meydana gelen kaza ile sarsıldı.
Olayda, yolcu otobüsünün devrilmesi üzerine ihbarda bulunuldu.
6 ÖLÜ, 26 YARALI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.
Yetkililer, otobüsün Rawalpindi'den Multan'a gittiğini belirtti.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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