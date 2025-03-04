Pakistan'da kanlı saldırı: 15 ölü, 25 yaralı

İHA

Pakistan, intihar saldırıları ile sarsılıyor..

Son olarak Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Bannu bölgesinde orduya ait bir tesise bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi.

15 ÖLÜ, 25 YARALI

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 4’ü çocuk, 2’si kadın toplam 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Yetkililer, patlayıcı yüklü iki aracın tesisin duvarına çarparak patladığını aktararak, patlamanın ardından tesise girmeye çalışan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

SALDIRININ TTP TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Patlamaların etkisiyle bir caminin kısmen yıkıldığı ve bir evin çatısının çöktüğü aktarıldı.

Saldırının Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor.