Pakistan'da muson yağmurlarında bilanço: Can kaybı 746'ya yükseldi Muson yağmurlarının yol açtığı afetlerde 26 Haziran'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 746'ya çıktığı bildirilirken, Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi yetkililerinden yapılan açıklamada ise, güney bölgelerinde yoğun yağış beklendiği kaydedildi.