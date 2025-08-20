Abone ol: Google News

Pakistan'da muson yağmurlarında bilanço: Can kaybı 746'ya yükseldi

Muson yağmurlarının yol açtığı afetlerde 26 Haziran'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 746'ya çıktığı bildirilirken, Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi yetkililerinden yapılan açıklamada ise, güney bölgelerinde yoğun yağış beklendiği kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 14:25
Pakistan'da etkili olan muson yağmurları afetlere yol açtı...

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada, yağışların sebep olduğu afetlerin etkilerinin ülke genelinde sürdüğü kaydedildi. 

ÜLKE GENELİNDE 746 CAN KAYBI 

Bu afetler sonucunda son 24 saatte çoğunluğu Gilgit Baltistan bölgesinde 44 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülke genelinde yaklaşık 2 ayda afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 746'ya yükseldi.

Ülkenin kuzeybatısındaki arama kurtarma ekipleri, Buner bölgesindeki kayıp 150 kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNEY BÖLGELERİNDE YOĞUN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi yetkilileri, güney bölgelerinde yoğun yağış beklendiğini belirterek, yağışların Karaçi, Haydarabad, Thatta, Badin, Mirpurkhas ve güneydeki Sindh eyaletindeki Sukkur'da otoyolları su altında bırakabileceğini, ulaşımı aksatabileceğini, elektrik ve telekomünikasyon şebekelerine zarar verebileceğini duyurdu.

