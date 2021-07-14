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Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü

Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü

İnşaat halindeki baraja işçi taşıyan otobüsün patlaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Patlama ile ilgili bombalı saldırı ihtimali üzerinde duruluyor.