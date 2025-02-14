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Pakistan'da patlama: Terör saldırısı olduğu açıklandı

Pakistan'da patlama: Terör saldırısı olduğu açıklandı Maden işçilerini taşıyan bir kamyonda meydana gelen patlama sonrası açıklamada bulunan Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti, olayın terör saldırısı olduğunu belirterek "terör belasının" kökünü kazıma sözü verdi.