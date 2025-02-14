Pakistan'da patlama: Terör saldırısı olduğu açıklandı

Pakistan'ın Harnai ilçesinin Shahrag bölgesindeki kömür madenleri bölgesinde yaşanan olayda, maden işçilerini taşıyan bir kamyonda patlama yaşandı.
Patlamaya ilişkin detaylar, Dawn gazetesinin emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde yer aldı.
10 CAN KAYBI
Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yetkililer, olayın yola döşenen bir patlayıcının infilak ettirilmesi nedeniyle yaşandığını değerlendirdiklerini kaydetti.
TERÖR SALDIRISI OLDUĞU AÇIKLANDI
Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti, yaptığı açıklamada, olayın terör saldırısı olduğunu bildirdi.
Can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Bugti, "terör belasının" kökünü kazıma sözü verdi.
Bugti, şu ifadeleri kullandı:
Masum vatandaşları hedef alan teröristler, affedilmeyi hak etmiyor. Bu olaya karışan teröristler, en kısa zamanda adalete teslim edilecektir.
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