Pakistan'da sel felaketinde can kaybı 674'e çıktı

Pakistan’da muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 674’e yükselirken, 927 kişi de yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 17:11

Pakistan’da muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda can kaybı arttı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Haziran’dan bu yana ülke genelinde muson yağmurları kaynakları can kaybının 674'e, yaralı sayısını ise 927’ye yükseldiği ifade edildi.

AFET BÖLGELERİNE BAĞIŞ KARARI 

NDMA, can kayıplarının çoğunun ani sel baskınları, yıkılan binalar ve yıldırım düşmesi sonucu yaşandığını aktardı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, federal hükümetin sel ve heyelanlardan etkilenenlere destek olacağını açıkladı.

Kabine üyeleri ise bir aylık maaşlarını afet bölgelerine bağışlama kararı aldı.

