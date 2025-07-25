Pakistan'da şiddetli sel etkili oldu: En az 18 can kaybı

Pakistan'da haziran ayının sonlarında başlayan ve etkisini sürdüren muson yağmurları, sel ve toprak kaymalarına yol açarken, sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda son olarak, Pakistan'ın Thak Gah Köyü'nde meydana gelen şiddetli sel ve sağanak yağışlar, Khyber Pakhtunkhwa (K-P) ve Gilgit-Baltistan (G-B) bölgelerinde yıkıma yol açtı.

EN AZ 18 CAN KAYBI

Yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA), aralarında çocukların da bulunduğu en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

TOPLAM CAN KAYBI 242

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Pakistan genelinde son 24 saatte meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişinin daha hayatını kaybettiği, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 242'ye yükseldiği bildirilmişti.

Pakistan genelinde yaralı sayısının ise 600'e ulaştığı kaydedilmişti.