Pakistan’da terör operasyonu: 27 terörist etkisiz hale getirildi

İHA

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde ordu tarafından baskın düzenlendi.

Baskın kapsamında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Baskına ilişkin açıklama ordudan geldi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan açıklamada, dün Belucistan'ın Kacchi bölgesinde teröristlerin bulunduğuna dair ihbar üzerine düzenlenen baskında 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiği aktarılarak, kolluk kuvvetlerinin Belucistan'ın barış, istikrar ve ilerlemesini sabote etmeye yönelik girişimleri engellemeye kararlı olduğu vurgulandı.

444 TERÖR SALDIRISI

Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (CRSS) tarafından yayınlanan "CRSS Yıllık Güvenlik Raporu 2024"e göre geçtiğimiz sene Pakistan'da düzenlenen 444 terör saldırısında en az 685 kişi hayatını kaybetti.