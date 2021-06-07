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- Pakistan'da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı
Pakistan'da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı
Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen kazada 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
- AA
- 07.06.2021 - 07:49
- Güncelleme : 07.06.2021 - 09:51
Pakistan'ın Sindh eyaletinde Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonu, yerinden çıkıp sürüklenmesi esnasında karşıdan gelen başka bir trenle çarpıştı.
30 KİŞİ ÖLDÜ, 50 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Pakistan'da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı VİDEO