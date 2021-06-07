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    Pakistan'da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı

    Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen kazada 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
    • AA
    • 07.06.2021 - 07:49
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:51
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    Pakistan'da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı

    Pakistan'ın Sindh eyaletinde Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonu, yerinden çıkıp sürüklenmesi esnasında karşıdan gelen başka bir trenle çarpıştı.

    30 KİŞİ ÖLDÜ, 50 KİŞİ YARALANDI

    Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

    Pakistan'da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı VİDEO

    Pakistan da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı #1

    Pakistan da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı #2

    Pakistan da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı #3

    Pakistan da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı #4

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